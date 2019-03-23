Salıncağa kilit takılarak önlem alındı

Olay, Mersin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür parkı içindeki çocuk parkında meydana geldi. Park içinde bulunan engelliler için yapılmış büyük salıncakta sallanan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Zahit Hacı, demir korkuluk arasından sarkarken hareket halindeki salıncaktan dengesini kaybederek yere düştü.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, küçük çocuğun başı salıncağın büyük ve ağır olması nedeniyle hemen durdurulamayınca yer ile demir zemin arasında sıkıştı. Kısa süre içinde ortalık kan gölüne döndü. Annesinin ve parkta birlikte oynadığı çocukların gözleri önünde salıncağın altından alınarak açık bir yere götürülen çocuğun ağıtı yürekleri dağladı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerin müdahale ettiği küçük Zahit, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Meydana gelen kazanın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri salıncağa asma kilit takarak önlem aldı.