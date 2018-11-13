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Çocuk ve gençlik kitaplarına ilgi arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ISBN verilen çocuk ve gençlik kitabı sayısı, son 6 yılda artarak 35 bin 887'ye ulaştı. Çocuk ve gençlik kitaplarında her yıl yaşanan düzenli artış, son 3 yıllık dönemde en üst seviyeye çıktı

13.11.2018 - 09:21 | Güncelleme: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilen çocuk ve gençlik kitabı sayısı son 6 yılda artarak 35 bin 887'ye ulaştı.

Türkiye'de çocuk ve gençlik kitaplarının üretilmesine yönelik artan ilgi Kültür ve Turizm Bakanlığının ISBN verilerine de yansıdı.

AA muhabirinin Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yayıncılık alanındaki genel eğilimlerinin, sektörel gelişmelerin ve üretim faaliyetlerinin yakından takip edilmesine imkan sağlayan ISBN başvurularının son 6 yıllık dönemine ilişkin istatistiklerinde çocuk ve gençlik kitapları önemli bir paya sahip oldu.

Buna göre, Bakanlık 2013'te 3 bin 236, 2014'te 3 bin 791 ve 2015'te 4 bin 78 çocuk ve gençlik kitabına ISBN tahsis etti.

SON 3 YILDA REKOR ARTIŞ

Çocuk ve gençlik kitaplarında her yıl yaşanan düzenli artış, son 3 yıllık dönemde en üst seviyesine ulaştı. ISBN tahsis edilen çocuk ve gençlik kitabı sayısı 2016 yılında 6 bin 832'ye yükselirken, bu sayı geçen yıl 9 bin 931 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın 10 aylık döneminde de 8 bin 19 çocuk ve gençlik kitabı için ISBN verildi.

Böylelikle son 6 yıllık dönemde Bakanlığın ISBN tahsis ettiği çocuk ve gençlik kitaplarının toplam sayısı 35 bin 887 oldu.

Özellikle ISBN ve bandrol alma zorunluluğu olmadan basılan eserler de dikkate alındığında, çocuk ve gençlik kitaplarına ilişkin sayının resmi istatistiğin de üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

 

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