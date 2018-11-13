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Aydın Ahmet Şerif Sanlı Ortaokulu öğrencileri müzikli egzersizle derse başlıyor

Aydın'da bir okulun öğrencileri, haftanın belirli günlerinde derse başlamadan önce yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapıyor

13.11.2018 - 09:46 | Güncelleme: AA

Aydın Ahmet Şerif Sanlı Ortaokulu öğrencileri, sabahları okul bahçesinde hep birlikte müzik eşliğinde egzersiz yaptıktan sonra derse başlıyor.

AA'nın haberine göre; Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Hasibe Koğar'ın, "öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlamak amacıyla müzikle egzersiz yapma" önerisinin okul müdürü Özcan Kardeş'ten destek görmesi üzerine uygulamaya geçildi.

Okuldaki 670 öğrenci, Hasibe Koğar'ın öncülüğünde okul bahçesinde toplanarak, derse girmeden önce egzersiz yapıyor.

Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, bir hayli neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor.

Egzersize öğretmenler de katılıyor. Sabah sporundan mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor.

Okul müdürü Kardeş, sabahları öğrencilerle spor yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Egzersizlerin öğrenci-öğretmen hep birlikte yapıldığını ifade eden Kardeş, "Çocuklarda bir sinerji oldu, şu anda öğrencilerin okulda en sevdiği etkinliğin başında sabah sporu geliyor. Program başta haftanın bir günü yapılıyordu ancak yoğun talep olunca bunu artırdık. Şimdi her gün yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

 

"GÜNE POZİTİF BAŞLAMALARINI İSTEDİK"

Beden eğitimi öğretmeni Koğar da uygulamayla, öğrencilerin hem sağlıklı hem de derslere daha enerjik girmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Sabah sporunun insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna işaret eden Koğar, "Öğrencilerimizin daha zinde daha pozitif, güne başlamalarını istedik. Beklediğimizden çok daha iyi neticeler aldık. Öğrencilerimiz artık derslerine daha konsantre olduklarını söylüyor. Tüm öğrencilerin katılımı bizleri daha da mutlu etti" dedi.

Öğretmen Burcu Akgündüz de spor yaptıktan sonra sınıfa giren öğrencileri daha zinde gördüklerini vurguladı.

Öğrencilerden Sami Yusuf Şeşen, sabah sporu başladıktan sonra artık daha bir keyifle okula geldiklerini anlattı.

Aynı zamanda müzikle dans ettiklerini hatırlatan Şeşen, "Tüm okulla aynı etkinlik içerisinde yer almak gerçekten çok keyif verici." ifadelerini kullandı.

"BU PROJE ENERJİMİZİ ARTIRDI"

Nilay Sarkuş ise okuldaki en sevdiği etkinliğin bu olduğunu belirterek, artık sınıfa daha enerjik girdiklerini dile getirdi.

Rezzan Güler de spor yaptığında motivasyonunun arttığını ifade etti.

Sabah sporu yapmaya başladıktan sonra kendisini daha dinç hissettiğini aktaran Turan Can, bu etkinliğin her gün yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Elif Karaman da "Yaklaşık yarım saat süren müzikli egzersiz motivasyonumuzu artıyor. Derslere daha iyi katılım sağlıyoruz. Bu proje enerjimizi artırdı. Artık dikkatimi derste daha fazla topluyorum" şeklinde konuştu.

 

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