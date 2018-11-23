Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen "Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları" başlıklı bilgilendirme toplantısında, "Dijital Çocuk" araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Uzman konuşmacılar tarafından çocuk istismarına karşı yürütülen program ve etkin mücadele yöntemlerinin ele alındığı toplantıda açıklanan araştırma sonuçlarına göre internette zaman geçiren çocukların yüzde 78'i sakıncalı sitelere karşı kesinlikle korunmuyor.

4 ÇOCUKTAN 1'İNİN PROFİLİ HERKESE AÇIK

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre çocukların günde ortalama internette geçirdikleri süre 2.7 saati buluyor. Her 5 ebeveynden 1'i ise çocuklarının sosyal medya hesaplarını denetlemiyor. Her 4 çocuktan 1'inin profili ise herkese açık görünüyor ve rahatlıkla girilebiliyor.

2 SAAT 11 DAKİKA İNTERNETE İZİN VERİLİYOR

15 ilde, 1-17 yaş arası 802 çocuğu olan 537 ebeveyn ile gerçekleştirilen "Dijitalde çocuk" araştırmasına göre ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının internete girişine sınırlama getirirken ortalama 2 saat 11 dakika internet kullanmalarına izin veriyor.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 79'U OYUN İÇİN İNTERNETTE

"Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'u oyun, yüzde 76'sı eğitici faaliyetler, yüzde 57'si video, yüzde 36'sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak, yüzde 28'i dizi izlemek yanıtını veriyor.

VELİLERİN YÜZDE 8'İ ÇOCUKLARINI KORUYOR

Araştırmaya göre, çocuğu internete giren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı program uygulama kullanıyor. Yüzde 14'lük dilim ise korunma programı kullanmadığının farkında bile değil. Çocukların yüzde 17'si ebeveynlerinin sınırlamalarından rahatsız olurken, yüzde 33'ü sınırlamaları bilmiyor.

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