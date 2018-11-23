SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çocuklar ve internet araştırması
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

"Çocuk ve internet" araştırmasının sonuçları açıklandı!

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nun 'Dijitalde Çocuk' araştırmasına göre çocukların yüzde 78'i internette sakıncalı sitelere karşı korunmuyor. Çocuklar internette günde ortalama 2.7 saat geçiriyor. 5 ebeveynden 1'i çocuklarının sosyal medya hesaplarını denetlemiyor. 4 çocuktan 1'inin profili herkese açık

23.11.2018 - 09:48 | Güncelleme: Genel

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen "Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları" başlıklı bilgilendirme toplantısında, "Dijital Çocuk" araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Uzman konuşmacılar tarafından çocuk istismarına karşı yürütülen program ve etkin mücadele yöntemlerinin ele alındığı toplantıda açıklanan araştırma sonuçlarına göre internette zaman geçiren çocukların yüzde 78'i sakıncalı sitelere karşı kesinlikle korunmuyor.

4 ÇOCUKTAN 1'İNİN PROFİLİ HERKESE AÇIK

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre çocukların günde ortalama internette geçirdikleri süre 2.7 saati buluyor. Her 5 ebeveynden 1'i ise çocuklarının sosyal medya hesaplarını denetlemiyor. Her 4 çocuktan 1'inin profili ise herkese açık görünüyor ve rahatlıkla girilebiliyor.

2 SAAT 11 DAKİKA İNTERNETE İZİN VERİLİYOR

15 ilde, 1-17 yaş arası 802 çocuğu olan 537 ebeveyn ile gerçekleştirilen "Dijitalde çocuk" araştırmasına göre ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının internete girişine sınırlama getirirken ortalama 2 saat 11 dakika internet kullanmalarına izin veriyor.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 79'U OYUN İÇİN İNTERNETTE

"Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'u oyun, yüzde 76'sı eğitici faaliyetler, yüzde 57'si video, yüzde 36'sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak, yüzde 28'i dizi izlemek yanıtını veriyor.

VELİLERİN YÜZDE 8'İ ÇOCUKLARINI KORUYOR

Araştırmaya göre, çocuğu internete giren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı program uygulama kullanıyor. Yüzde 14'lük dilim ise korunma programı kullanmadığının farkında bile değil. Çocukların yüzde 17'si ebeveynlerinin sınırlamalarından rahatsız olurken, yüzde 33'ü sınırlamaları bilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X