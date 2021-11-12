İstanbul Modern'den sanatla dolu bir program

15-19 Kasım

4-7 Yaş grubu çocuklu aileler: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu çocuklar: 14.00-15.00

İstanbul Modern, 15-19 Kasım 2021 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanlarıyla buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi veriliyor.

Atölye çalışmaları, İstanbul Modern’in sergilerinden gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara avantajlı katılım koşulu sunuluyor.

Programlar hakkında detaylı bilgiyi egitim@istanbulmodern.org adresine mail atarak öğrenebilirsiniz.

Benim Renklerim / 15 Kasım

Sanatta renk nasıl kullanılıyor? Renkçilik ne demek? Sanatçılar kendi rengini üretir mi? Sanatçıların bazı dönemleri neden renklerle anılıyor? Renkler duyguları nasıl ifade eder? Atölyede çocuklar, sanatçıların renkleri çalışmalarında nasıl kullandıklarına odaklanır. Program, İhsan Cemal Karaburçak’ın "Abstre Peyzaj" ve Neşet Günal’ın "Toprak Adam" adlı sanat çalışmalarının ve sanat tarihinden örneklerin yorumlanmasıyla başlar. Çocuklar tasarlanan etkinlik kartlarına boyaları karıştırarak elde ettikleri renk tonlarını uygular ve oluşturdukları resimlerle kendi renk teorilerini ortaya koyarlar.

malzemeler

Etkinlik kartının basılı 1 adet kopyası

Plastik tabak ya da palet

Akrilik boya ya da guaj boya (Mavi, sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerinde)

Renkli fon kartonu

Makas

Fırçalar

Kâğıt havlu ya da peçete

Yapıştırıcı

Su kabı

Birleşen Nesneler / 16 Kasım

Heykel nasıl yapılır? Geçmişten günümüze heykel nerede karşımıza çıkar? Heykeltıraşlar hangi malzemeleri kullanır? Nesneleri birleştirerek heykel yapabilir miyiz? Heykel sanatının tarihine ve üretim türlerine odaklanan atölyede çocuklar, Kuzgun Acar’ın "İsimsiz" ve :mentalKLINIK’in "Double Cherry" adlı sanat çalışmalarının yorumlar, birden fazla adette kâğıt havlu ruloları kullanarak bir araya getirir ve küçük heykeller oluşturuyorlar.

malzemeler

En az 3 adet resim kâğıdı

En az 3 adet kâğıt havlu rulosu

Yapıştırıcı

Bant

Fener

Pastel boya

Makas

Benim Bakışım / 17 Kasım

Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir? Natürmort konusuna odaklanan programda çocuklar, Fatma Tülin’in "Kirazlı Zamanlar" ve Nusret Nurdan Eren’in "İstanbul" adlı sanat çalışmalarını ve sanat tarihinden natürmort örnekleri yorumlar, atölye için belirledikleri bir nesneyi kendi bakış açılarıyla resimlerler.

malzemeler

En az 5 adet resim kâğıdı

Kurşun kalem

Pastel boya

Fırça

Boya kabı ya da palet

Suluboya, akrilik boya ya da guaj boya çeşitlerinden en az biri

Çizimini yapmak istediğiniz eşyalar, meyveler ya da bitkiler​

Kâğıt havlu ya da peçete

Kelimeler ve İmgeler / 18 Kasım

Çağdaş sanatçılar yazıdan nasıl ilham alır? Kelimeler hayal gücümüzü nasıl harekete geçirir? İmgeler nasıl kelimeye dönüşür? Kelimelere, kavramlara, sözel ve görsel imgelere odaklanan program Azade Köker’in "Adler" ve Şener Özmen’in "Sanatçı aslında ne ister" adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlar. Atölye çalışmasında çocuklar eğlenceli bir oyunla şiirler için imgeler yaratır ve çeşitli kelimelerden yola çıkarak resimler oluştururlar.

malzemeler

Etkinlik kartlarının basılı 1’er adet kopyası

Kurşun kalem

Pastel boya ya da keçeli kalem

Resim kâğıdı

Yapıştırıcı

Makas

El Yapımı Kâğıda Silüetler / 19 Kasım

Sanatçılar çalışmalarında neden el yapımı malzemeler kullanır? Sanat çalışmasının konusu ile malzemesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Sanatsal üretim süreçlerinden birine ve sanatçı imgelerine odaklanan program, "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisinden ilham alır. Çocuklar atölye çalışmasına, sergide yer alan "Karıncalar" ve "Optik Kadın 4" adlı sanat çalışmalarını inceleyerek başlar. Ardından müze uzmanını izlerken kendi el yapımı kâğıtlarını oluşturur ve kurumaya bırakırlar. Etkinliğin son adımında silüetler üzerine çalışırlar: Çocuklar Selma Gürbüz’ün yapıtlarındaki imgeleri keşfeder ve kuruyan el yapımı kâğıtlarına kendi imgelerini oluştururlar.

malzemeler

Etkinlik kartının basılı bir adet kopyası

Müsvedde kâğıtlar, eski gazeteler

Ilık su dolu büyük bir kap

Boş bir kap

Tel süzgeç

2 adet bez

A4 kâğıt

Siyah mürekkep

Fırça

Makas

Islak mendil ya da kâğıt havlu