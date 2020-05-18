Çocuklar emojilerle dil öğreniyor

Emojiler çocuklar için ne anlama geliyor?

Kısa bir süre önce, gazeteci Lulu Miller, sosyal medyadan, 5 yaşında bir çocuğun emojilerle mesaj yazdığını, bu konuyla ilgili bir araştırma olup olmadığını sordu. Bu çocuklar henüz okumayı bilmiyorlar, yazmayı öğrenmediler ama emojilerle iletişim kuruyorlar ve bu davranış biçimi üzerine yapılmış hiçbir araştırma bulunmuyordu.

Bunun üzerine bir grup araştırmacı harekete geçti ve anket düzenlediler. Amaçları çocukların hangi emojileri hangi anlamda kullandıklarını anlamaktı.

Sonuçta; okumayı, alfabeyi ve dolayısıyla konuştuğu dili harflere dökmeyi bilmeyen bu çocukların emojilerle iletişim kurmalarının okumayı öğrenmeye yardımcı olabileceği ortaya çıktı.

Emoji dizilerinin kendi içinde anlamı var

Araştırmada ailelerden çocuklarının yazdıkları emoji mesajlarını kopyalayıp göndermeleri istendi. Toplanan veriler dilbilimi uzmanları tarafından incelendi. Çocukların sıradan ve rastgele olarak ardı ardına yapıştırdığını düşündüğümüz bir grup küçük resmin aslında tıpkı konuşmayı öğrenmeye benzediği fark edildi.

Nasıl ki çocuklar konuşmayı öğrenirlerken anlamsız sesler ve heceler kullanıyor ve anlamlı bir hece bütünü bulana kadar buna devam ediyorlarsa emojilerle yazdıkları mesajlarda da benzer bir ritim bulunuyor. Ayrıca bunlar birer yazma alıştırması ve sevdikleri insanlarla iletişim kurabilme çabası.

Hayvanlar, kalpler ve yemekler

Araştırmada, mesaj atan ve emoji kullanan çocuklarda bazı ortak özellikler bulundu. Söz gelimi aşağıdaki dizilim tüm hayvanları kullanıyor.

Dizilime hayvanlarla başlıyorlar, ya da tek boynuzlu atla. Benzer akış kullanıyorlar: “Hayvanlar, kaka, tek boynuzlu at, kalp” ya da “Tek boynuzlu at, kaka, yıldırım, dinozor.”



3 yaşındaki bir çocuk bu dizilimi şöyle kullanıyor:

Bu emoji satırları çok sevimli ancak öncelikle bir dil kullanımı içeriyor. Onlar aslında iletişimin dilini kullanıyorlar. Pek çok çocuk kendi emoji dizilimini kuruyor. Örneği pek çok çocuk mavi kalbin arkasına yeşil kalp koyuyor, emoji klavyelerinde bu iki simge yan yana durur. Öte yandan farklı grupları bir arada kullanıyorlar, özellikle de hayvanlar, yiyecekler, kalpler gibi.

Yetişkinlerden çok farkı kullanıyorlar

Kesin olan şu ki çocuklar, gençler ve yetişkinlerden farklı bir emoji dili kullanıyorlar. Genelde en fazla kullanılan emojiler el işaretleridir. Baş parmak yukarı, minnettarlık emojileri yetişkinler tarafından kullanılırken yaş düştükçe kullanımı da azalıyor.

Çocuklar, gençlerden çok daha fazla yemek ve hayvanları kullanıyorlar.

Yüz ifadelerinde de farklılıklar var; söz gelimi çocuklar, yetişkinlerin kullandığı ironi içeren ifadeleri kullanmıyorlar; gülmekten gözünden yaş gelmesi, veya düşünceli surat yerine dil çıkarma ve öpücük gibi direkt anlam içerenleri tercih ediyorlar.

Çocuklar emojilerin tekrarını da farklı yapıyorlar. Yetişkinlerde emojiler, kelimelerin tonunu vurgulamak için ve 2 ila 5’li olarak kullanılır: “Allahım bununla nasıl baş edeceğim" cümlesinin sonuna 3 tane emoji veya “Seni seviyorum" cümlesinin arkasına 2 kalp..

Okuma-yazma öğrenince kelimelere geçiyorlar

Yetişkinlerde ve gençlerde emoji sırasının bazı kuralları vardır, bu bir çeşit pandomim gibidir. Birine anlatacakları şeyi estetik şekilde söylemeye çalışıyorlardır. Buna emoji sanatı deniyor.

Çocuklarda ise emoji kullanımı, resim yapmaya veya çıkartma yapıştırmaya benzer. Daha uzun satırlar halinde yazarlar ve aynı emoji 3 ya da 5 hatta 20 kez aynı satırda kullanılabilir.

Çocuklar büyüdükçe ve okuma-yazmayı öğrendikçe emoji mesajları da daha sofistike hale geliyor. Örneğin, okumayı öğrenmiş 6 ve 7 yaşlarındaki çocukların mesajlarında emojiler kelime anlamlarına yakın olarak, daha az rastlantısal hale geliyor.

Örneğin:



Yaş ve emojilerin kullanımı bağlantılı

Yaş ilerledikçe çocuklarda emoji iletişimi azalırken yerini kelimeler alıyor ve tam cümle kurulumuna geçiyorlar. 10 yaş çocuklarda mesajların tamamı kelimelerden oluşuyor, emojiler ise sadece cümle aralarında veya boşluklarda kullanılıyor. Cümlenin arkasına tek satıda tek yüz ifadesi emoji olacak şekilde görülüyor sıklıkla, bu da daha çok yüz yüze iletişim kurma eğiliminden kaynaklanıyor. Okumayı öğrenen çocuklarda uzun emoji satırları bir anda kesilip cümle ve kelimelere geçiş gözleniyor. Bu da gelecekte dillerin kaybolacağı endişesi duyanlar için oldukça rahatlatıcı bir bilgi.

İletişim gelişimlerine zarar verebilir mi?

Uzun emoji satırlarıyla iletişim kurmaları, çocuklarımızın gelecekte iletişim bozuklukları yaşamalarına neden olur mu?

Çocuklar etraflarından, televizyondan ve reklamlardan etkileniyorlar ancak insanlarla kurdukları direkt iletişim daha kalıcı oluyor.

ABD’de yapılan bir araştırmada 9 aylık ve İngilizce konuşan ailelerle büyümüş bir grup çocuk, 4 hafta boyunca Mandarin dilinde onlarla iletişim kuran bir asistanla vakit geçirdiler. Asistan çocuklarla Mandarince konuştu, Mandarince kitaplar okudu ve şarkılar söyleyip oyun oynadı.

Bu çocuklar elbette büyüdüklerinde Mandarince için kulak aşinalığı gösterdiler. Ancak araştırma aynı şekilde tekrarlandığında ikinci grup bebeklerin Mandarinceye dair hiçbir şey hatırlamadıkları gözlemlendi.

Televizyon sadece geçici öğrenme

Çocuklar televizyondaki programlardan kelimeleri öğrenirler, ancak dilbilgisi ve ses tonlarını oradan anlayamazlar. Ayrıca gerçek hayatta karşılaşmadan ve kullanmadan da televizyondan dil ve iletişimi gerçek anlamda öğrenmiyorlar.

Gelişimin bir parçası

Uzun emoji dizileri, çocuklarda konuşmayı öğrenirken çıkardıkları anlamsız seslere benzer. Nasıl yazılı iletişim kuracaklarını öğrenme aşamasıdır. Çocuklar ile yetişkinler arasında geçen mesajlaşmada, büyükler kelimeleri kullandıklarında da çocuğun yanındaki kişi onun için okuduğundan bu da gelişimin bir parçası olur.

Çocuklar, henüz okumayı öğrenmeden resimli kitapları okurlar, Bugünün dünyasında iletişimin büyük bölümünü yazışarak kuruyoruz. Bu kişi henüz okumayı öğrenmemiş bir çocuk bile olsa ona kelimelerle yazıyoruz, o kelimeleri biri onlara okuyor ve modern dünyanın çocukları yazının insan iletişiminde ne kadar önemli olduğunu öğreniyorlar.

KAYNAK:Wired.com