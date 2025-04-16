Çocuklar için Papagenolar Operası

Papagenolar, bu sezon büyüyen kadrosu ve yenilenen enerjisiyle seyircilerini karşılamaya hazırlanıyor. Genç jenerasyonun önde gelen şeflerinden Ramis Sulu müzik direktörlüğünü üstlenirken, reji koltuğunda Caner Akın yer alacak. Yapımcılığını Duende Global’in üstlendiği bu renkli çocuk operasına, İstanbul Gençlik Orkestrası eşlik edecek. Ayrıca Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları ve bu yıl ilk kez ekibe katılacak olan Papagenolar Çocuk Korosu, sahnede büyük bir coşkuyla yer alarak minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

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Papagenolar, W. A. Mozart’ın Sihirli Flüt Operası’nın en renkli karakterlerinden biri olan Papageno etrafında şekilleniyor. Papageno’nun ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam gibi büyülü karakterlerle zenginleşen hikâye; Sihirli Orman’da doğa ve insan sevgisinin birlikte nasıl güzellikler yaratabileceğini, en olumsuz görünen kişilerin bile içinde bir iyilik kırıntısı taşıdığını ve bu iyiliğin sevgiyle açığa çıkarılabileceğini anlatıyor. Müziğin, dansın ve tiyatronun iç içe geçtiği bu büyülü atmosfer, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.