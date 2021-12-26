Koronavirüs pandemisinde son olarak ortaya çıkan Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken ülkeler de bu varyanta karşı yeni tedbirlerini açıklamayı sürdürüyor.

Omicron varyantını ciddiye alarak dikkatli takip etmek gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çok hızlı yayılıyor ve çok hızlı mutasyona uğruyor. Uğradığı mutasyonlardan biri tehlikeli hale dönüşebilir" dedi. Dr. Seçkin "Çocuklar her çeşit bulgu ile karşımıza geliyor ancak hafif seyreden bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞU KARANTİNAYA ALMAYIN KENDİNİZİ KORUYUN

Anne sütü alan bebeklerde çok daha hafif ve kısa süreli bulgular gözlendiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Mesela bir sınıfta bir çocuğun korona pozitif olduğu öğrendik. Eğer dört gün sonra tüm sınıf korona pozitif çıkarsa bu belli ki Omicron" dedi. Böyle bir durumda ilk olarak, hem çocuğa hem de çocukla karşılaşan herkese test yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Seçkin "Çocuğu bir odaya kapatıp karantina uygulamak travmatik bir etki yaratır. Onun yerine risk altında olanlar kendini korumaya almalı. En önemlisi de aşılarını tamamlamalı" uyarısında bulundu.

BOL SIVI, MEYVE VE SEBZE

Evde çocuğa uygulanacak Omicron tedavisinin en önemli noktasının bol sıvı vermek olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "Bu, mide ve bağırsakları tutan bir virüs. Burada en önemli şey sıvı kaybını engellemek. Ayrıca hep söylüyoruz en iyi öksürük şurubu su. Sık sık azar azar su içirmek ve meyve sebze ağırlıklı beslemek gerekiyor" dedi. Eğer çocukta solunum sıkıntısı varsa tomografi ya da akciğer filmi çekilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Seçkin "Kulak enfeksiyonu, zatürre başlangıcı ya da sinüzit gibi durumlarda antibiyotik verilebilir" şeklinde konuştu. Dr Şirin Seçkin "Çocuğu kesinlikle unlu, şekerli, paketli gıdalardan uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bu virüs yağ dokusunu ve şekeri seviyor" dedi.