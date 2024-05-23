Çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat!

Çocuk Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, antibiyotik kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri hakkında uyarılarda bulundu. Antibiyotik tüketiminde ülkemizin dünyada yüzde 42,2 ile birinci sırada olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Son yıllarda geliştirilen yeni bir antibiyotik yok ve dünya hızla artan bir antibiyotik direnci ile karşı karşıya. Teşhis ve tedavide önemli gelişmeler söz konusu. Organ nakilleri, yoğun bakım hizmetleri, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların başarılı ancak maalesef antibiyotik direnci nedeniyle, bu tedaviler sırasında gelişecek bir bakteriyel hastalık sonucunda sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz” diye konuştu.

REKLAM "ANNE SÜTÜ ÇOCUKLARI ENFEKSİYONDAN KORUR" Çalışmaların hayatın ilk bin günü içinde kullanılan antibiyotiklerin çocuklarda alerjik hastalıklar, dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu, zihinsel yetersizlik, işitme bozuklukları riskini artırdığını gösterdiğini işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Çocukluk çağında görülen hastalıkların çok büyük bir kısmı, nezle, grip, bronşiolit, ishal gibi, viral enfeksiyonlardır. Bu dönemde antibiyotik tedavisi gereksiz hatta uzun vadede zararlıdır. Anne sütü ile beslenme ve çocukluk çağı aşılarına hassasiyetin artması çocuklarımızı enfeksiyon hastalıklarının sebep olduğu hastalıklardan ve ölümden korur” ifadelerini kullandı.

"NEFES ALMADA ZORLUK VE ÇARPINTI GİBİ YAN ETKİLER OLABİLİR" Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şen, şu bilgileri paylaştı: “Antibiyotikler en uygun yoldan etkin dozda optimum aralıklarla ve uygun süreyle kullanılmalıdır. Antibiyotiklerin en sık görülen yan etkileri kaşıntı, döküntüler, nefes almada zorluk, çarpıntı gibi alerjik belirtiler, ishal, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi yan etkileridir. Antibiyotikler zararlı bakterilerle birlikte bağırsaktaki yararlı bakterileri de yok edip bağışıklığı olumsuz etkileyebilir. Bazı antibiyotik grupları ile kadınlarda vajinal rahatsızlıklar da görülebilmektedir.”