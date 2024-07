Çocukların çevre bilinci uluslararası eğitim projesiyle artırılacak

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında hayata geçirilen proje, Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği'nin (IDEA Universal) liderliğinde yürütülecek.

Karadeniz Havzası’nda yer alan ülkelerdeki çevresel bozulma ve çevre eğitimi eksikliğine yönelik ortak sorunları ele almayı hedefleyen projeyle 8-11 ve 12-15 yaş aralığındaki çocuklara çevre bilincini artıracak yenilikçi eğitimler verilecek.

Yunanistan’dan Democritus University of Trace (DUTH), Ukrayna’dan Ukrainian Association of Business Support Center (UABSC) ve Bulgaristan’dan Institute of Oceanology, Bulgarian Academy of Sciences'ın (IO-BAS) uluslararası ortaklar olarak yer aldığı projeyle her ülkede eğitim merkezleri oluşturuldu.

REKLAM Biri İstanbul'da olmak üzere, paydaş ülkelerde bu eğitim konusunda faaliyet gösterecek, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış merkezlerde, her ülkeden 300, toplam bin 200 çocuk yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte eğitim almaya başlayacak. Proje çerçevesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitim yaklaşımını esas alan, çevre koruma konusunda kapsamlı içerikler geliştirildi ve kurulan merkezlere ekosistem, su, hava, toprak ve atık yönetimi uygulama alanları entegre edildi. Projeyle çocukların, ekosistem, biyoçeşitlilik, kirlilik, küresel ısınma, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi konularda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 2026 yılında tamamlanması öngörülen proje sonrasında edinilen kaynaklardan proje ortakları, sivil toplum kuruluşları, eğitmenler ve yerel halkın yararlanabileceği bir alt yapı oluşturuldu. "ÇOCUKLAR İÇİN TARIM BAHÇESİ KURACAĞIZ" Projenin, diğer paydaş ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan IDEA Universal Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı, "Bu çocukları, teknolojiyi kullanarak çevresel sorunlara çözüm üretme konusunda eğiteceğiz. Kendi ülkelerine katkıda bulunacak şekilde donatılmış, farkındalık geliştirecek, etrafındaki insanları harekete geçirebilecek genç ve çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.