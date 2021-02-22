Çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkÇocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek - Haberler
ABONE OL

Covid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından yapılan nitel araştırmaya katılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) geçiren 10-11 yaşlarındaki çocuklar, en çok eski yaşamlarına dönmeyi ve özgürce sokağa çıkmayı özlediklerini dile getirdi

Çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek - Haberler
Çocukların en büyük özlemi, özgürce dışarı çıkabilmek
0:00 / 0:00
AA

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz ile uzman psikolojik danışmanlar Hacer Yıldırım Kurtuluş ve Gülgün Uzun tarafından yapılan nitel araştırmada, salgının Covid-19 geçiren 10-11 yaşındaki çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ele alındı.

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, yeni tip koronavirüsün çocukların olumsuz duygu ve düşüncelerinde artışa sebep olduğunu söyledi.

Elde edilen sonuçlara göre, Covid-19 geçiren çocukların en fazla kurallara uymayan insanlara kızgın olduklarını belirten Deniz, "Çocuklar virüse yakalanan insanlar için üzülürken koronavirüsün hayatlarını değiştirdiklerini ifade etmiştir. Bununla birlikte çocuklar okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini, salgının bu kadar uzamasına karşı şaşkınlık yaşadıklarını ve salgının biteceği günleri düşündüklerini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Deniz, çocukların salgın döneminde vakit geçirmek için en fazla teknolojik aletlere başvurduklarını, evde kalma zorunluluğu nedeniyle ailelerin de evlatlarına teknolojiden başka seçenek sunamadıklarının görüldüğünü kaydetti.

"ÇOCUKLAR SALGINDA ÖZGÜRLÜKLERİNİN KISITLANDIĞINI HİSSEDİYOR"

Çocukların teknolojik aletler ve çevrim içi dersler dışında oyun oynayarak, sıkılarak ve üzülerek zamanlarını doldurduklarını dile Deniz, şöyle devam etti: "Çocuklar salgında özgürlüklerinin kısıtlandığını hissediyor. Evde durmaktan sıkılıyor, okulunu ve arkadaşlarını özledikleri için üzülüyor, izolasyonda olan aile üyelerini özlüyor ve belirsizlikten dolayı kaygı yaşıyor. Karantinada olan çocukların izolasyon sürecinde sağlık görevlileri tarafından kontrol edilmesi, camdan baktığında sokaktaki insanlar tarafından damgalanacağı düşüncesi de onların özgürlükleri konusunda baskı hissetmesine sebep oluyor."

"İZOLASYONDAKİ AİLELERİN ÇOCUKLARINDA ÖZLEM DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Deniz, Covid-19 virüsü geçiren ailelerin çocuklarının izolasyon kuralları gereği birbirinden uzak kaldıkları için bu dönemde aile üyelerini çok özlediklerini belirterek, çocukların yaşadıkları özlem duygusundan dolayı bu dönemde aile üyelerine sarılmak istediklerini, izolasyon kuralları gereği dışarı çıkma ihtiyacı duyduklarını anlattı.

Salgın döneminde çocukların psikolojik olarak çok zorlandıklarını, sıkılma, üzüntü ve özlem duygularıyla baş ederken en fazla ailelerinin onlara destek çıktığını belirten Deniz, bu süreçte çocukların akraba ve arkadaşlarından da sosyal destek aldıklarını dile getirdi.

ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMAYA İHTİYAÇ DUYUYOR

Deniz, bu dönemde çocukların en fazla dışarı çıkmaya ve eski yaşam standartlarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Çocuklar eski yaşam standartlarının değerini salgın döneminde anladıklarını, sokaklarda olan değişiklikleri merak ettiklerini, sevdikleri kişilere özgürce sarılma ihtiyaçlarını dile getirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların psikolojik iyi oluşları üzerinde okullarda yer alan psikolojik danışmanların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla her okulda bir psikolojik danışmanın yer alması önem arz ediyor."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüzlerce kişiye umut olacak! Durmuş kalpten...
SAĞLIKYüzlerce kişiye umut olacak! Durmuş kalpten...
KRİTİK! Bilim Kurulu Üyesinden 'Tablo tersine dönebilir' uyarısı!
SAĞLIKKorkutan uyarı! "Tablo tersine dönebilir"
PASTA DEĞİL PLASTİK| Son dakika: Aman yemeden önce kontrol edin
SAĞLIKYaş pastadaki sentetik tehlikeye dikkat!
Son dakika: Sahte parfüme dikkat! ÜTS uygulamasıyla kontrol edin - Haberler
SAĞLIKKritik uyarı! ÜTS uygulamasıyla kontrol edin
Covid-19 ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün biteceği tarih
SAĞLIKCovid-19 ne zaman bitecek?
Nipah viürüsü nedir? Yüzde 75'e kadar ölüm riski var! Yeni pandemi uyarısı
SAĞLIKYeni pandemi uyarısı: Nipah!
Okullar açılacak mı? Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden "hibrit" açıkladı! Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü açıkladı: ...
ŞOKE ETTİ! Doktorları bile şaşırttı! Milyonda bir görülüyor - Haberler
SAĞLIKDoktorları bile şaşırttı! Milyonda bir görülüyor
22 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Koronavirüs tablosu
Korona ne zaman bitecek? Son dakika: DÖS'den yetkili tarih verdi
SAĞLIKDSÖ direktöründen Kovid-19'un bitiş tarihi açıklaması