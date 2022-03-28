CODA FİLMİ OYUNCULARI

Filmde Emilia Jones, sağır bir ailenin tek işiten üyesi olan Ruby Rossi canlandırıyor. Yardımcı rollerde yer alan oyuncular ise; Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant ve Marlee Matlin.

94. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Drama Filmi CODA olurken En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kotsur için) ödüle aday gösterildi. Kotsur, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk sağır erkek oyuncu oldu.