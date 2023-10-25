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        Haberler Magazin 'Çok Aşk'ta buluştular - Magazin haberleri

        'Çok Aşk'ta buluştular

        Hasan Can Kaya'nın "Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal" diyerek özetlediği, 'Çok Aşk' adlı filmin galası gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:06
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        'Çok Aşk'ta buluştular
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        Hasan Can Kaya'nın "Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal" diyerek özetlediği, Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçen 'Çok Aşk' adlı filmin gala gösterimi düzenlenen bir organizasyon ile gerçekleşti. Kariyerine ve sevgilisine çok aşkla bağlı 'Coşkun'un girecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve bir korsan film satıcısının aşkının peşinden gidişini güçlü film kadrosuyla beyazperdeye taşıyan filmin galası büyük ilgi gördü. Galaya filmin oyuncuları; Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız Ege Aydan, Bahtiyar Engin, Berkan Şal, yönetmen Kıvanç Baruönü ve filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım katıldı.

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        Arda Turan - Aslıhan Turan, Atilla Dorsay, Cem ve Ronit Hakko, Ecem Erkek, Erol Tabanca - Rana Erkan Tabanca, İdil Fırat, Cemal Can Canseven, Didem Balçın, Kerem Ayan, Selen Uçer, Sevcan Orhan, Varol Yaşaroğlu gibi isimler de galada filmi izleyen davetliler arasında yer aldı.

        Film oyuncuları ve yönetmen Kıvanç Baruönü, 'Çok Aşk' gösteriminden önce sahneye çıkarak izleyicileri selamladı. Hasan Can Kaya sahnede yaptığı konuşmada filme emeğe geçen isimlere teşekkür etti. Kaya, "Uzun bir süredir filmimizin sizinle buluşmasını bekliyoruz. Galada bu gördüğüm manzara ise 'Beklediğimize değdi' dedirtti hepimize. Sizden sonra Türkiye’nin ve Avrupa’nın dört bir yanında seyircilerimiz bu filmi izleyecek. Bu seyircilerimiz ‘Çok beğendik, kendi hikâyemize benzettik, iyi ki gelmişim’ derse bu her şeye bedel. 'Çok Aşk' artık seyircimize emanet. Umuyoruz ki kalbinizde sıcacık bir hikâyeyle sinema salonundan ayrılır ve bu hikâyeyi hep hatırlarsınız" dedi.

        Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya
        Büşra Pekin ile Hasan Can Kaya

        Filmde Hasan Can Kaya’nın kız arkadaşı ‘Ayla’ karakterine hayat veren Büşra Pekin, “Filmde yaşı küçük bir karakteri oynuyorum fakat yaşına göre olgun, akıllı bir karakter 'Ayla'. Üniversite çağlarında ve kolay kolay erkekler ilgisini çekmiyor. 'Coşkun’un işi de bu durumda ekstra zor hale geliyor. 'Coşkun' ne dese bir cevabı var ve bu da onu daha ulaşılmaz yapıyor. Fakat 'Coşkun’un aşkı, ilgisi onu bir zaman sonra etkisi altına alıyor. O zaman da başka engeller çıkıyor. Geri kalanı filmde. İyi ki geldiniz hepinizi çok seviyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çok Aşk
        #gala
        #Hasan Can Kaya
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