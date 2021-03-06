"Çok yüksek risk" kategorisindeki Konya'da, eğlence mekanında yakalanan 64 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 65 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması" ve "sosyal mesafe" kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün bozulduğu tespit edildi. İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.