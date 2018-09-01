Colon - Union Santa Fe karşılaşma önü

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Colon, 02 Eylül 2018 Pazar günü Union Santa Fe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:45. 2 puanlı Colon 20. sırada bulunuyor, Union Santa Fe 5 puana sahip ve 8. sırada. Colon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union Santa Fe, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 766 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Colon kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Union Santa Fe sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Colon önceki hafta River Plate mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Union Santa Fe ise Boca Juniors karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Colon, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Union Santa Fe, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Santa Fe 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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