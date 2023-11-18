Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Saç dökülmesine neden olan hatalar ve tedavi yöntemleri

        Saç dökülmesine neden olan hatalar ve tedavi yöntemleri

        Saçınızın dökülme nedenini biliyor musunuz? Bazen ağır bir diyet, bazen sahip olduğunuz bir hastalık bazen de vitamin eksikliği bu soruna yol açabiliyor. Kullandığınız ilaçlar ve strese yatkın yapınız da öyle. Yaşadığınız sorunun nedeninin bireysel alışkanlıklarınızdan kaynaklanabileceğini de unutmamak gerekiyor. Sorunun teşhis ve tedavisi ona uygun yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Çözüm bazen çok basit bazen daha karmaşık olabiliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

        cerenoglu@haberturk.com
        Giriş: 18.11.2023 - 14:17 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saçlarımız da tüm organ ve dokularımız gibi bir yaşam döngüsüne sahip. Hem bireysel hem de tıbbi anlamda dikkat ve farkındalık sorunun büyümesini önleyip çözüme kavuşmasını sağlayabiliyor. Saç dökülmesinde tedavi, dökülmenin nedenine göre yapılıyor. Nedeni belirlemek için öncelikle saçlı derinin ve saçın muayene edilmesi gerekiyor.

        Bu nedenle günde 50-100 tel saç telinin dökülmesi normal olarak değerlendiriliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, toplumda en sık görülen saç dökülmeleri arasında erkek tipi saç dökülmesi ve döngüsel saç dökülmelerinin (telogen effluvium) ilk sıralarda bulunduğunu söylüyor. Saç dökülmesinin nedenleri ise kalabalık bir liste içeriyor. Ağır diyetler, endokrinolojik hastalıklar (otoimmün tiroit hastalıkları) kullanılan bazı ilaçlar, ameliyat veya kaza geçirilmesi, gebelik sonrası dönem, demir, B12, çinko gibi eksiklikler ve kansızlık saç dökülmesine yol açan nedenler olarak sıralanıyor.

        REKLAM

        NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİYİM?

        * Bir defada 50-60 tel kalınlığındaki bir tutam saç çektiğinizde elinize 2’den fazla tel geliyorsa

        * Saçınızda bölgesel açılma başladıysa

        * Saçlı derinizde kabuklanmalarla birlikte saç dökülmeniz varsa

        * Alnınızdaki saç çizgisi geriye doğru gidiyorsa

        * Saç dipleriniz acıyorsa

        * Saçınızı topladığınızda saçsız, boşluklu alanlar görülüyorsa

        * Orta saç çizginiz genişlediyse aktif saç dökülmeniz var demektir ve durum bu mutlaka bir uzmana başvurmanızı gerektirir.

        BİREYSEL ÖNLEMLER ALIN

        Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Saç dökülmelerinin pek çok çeşidi ve nedeni bulunur. Bu sorunu bireysel olarak önleyip hızını azaltmak adına sağlıklı beslenmek, demir ve B12’den zengin gıdalar tüketmek, kontrolsüz ve ağır diyetler yapmamak, uzun süren adetlerden kaynaklanan demir eksikliği sorununda bir kadın doğum uzmanına başvurmak, saçları sıkı toplamamak ve stresten uzak kalmaya çalışmak bireysel önlemler olarak sıralanabilir” diyor.

        REKLAM

        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İŞE YARIYOR MU?

        Bu sorunda bölgesel uygulama olarak; Hindistan cevizi yağı, kabak çekirdeği yağı, biberiye yağı, susam yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, jojoba yağı ve saw palmetto içeren şampuanların denenebileceği belirtiliyor. Bunların etkinliklerinin bilimsel çalışmalarla kesin olarak kanıtlanmış olmadığına dikkat çeken Selek, “İçlerinde en ideal olan ve saç dökülmesinde katkısı gösterilen şey Hindistan cevizi yağıdır. Diğer yağlar sadece saçın daha nemli ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Ağızdan destek anlamında bazı bitkisel ekstrelerin yararını gösteren çalışmalar olsa da bu ürünler konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır” diyor.

        SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ NELERİ KAPSIYOR?

        Saç dökülmesi tedavisinin saç dökülmesinin nedenine göre yapıldığına dikkat çekiliyor. Saç dökülmesine neden olan saçlı deriyi tutan hastalıkların saptanması medikal tedavi gerektiriyor. Mevsimsel, döngüsel saç dökülmeleri ve erkek tipi saç dökülmelerinde tetkikler yapıldıktan sonra takviye edilmesi gereken eksiklikler veya endokrinolojik bir hastalık saptanırsa buna uygun bir tedavi planı hazırlanması gerekiyor. Vitamin ve proteoglikan takviyeleri, topical minoksidil, procapil gibi içerikler, finasteride, dutasteride, spironolakton etken maddeli ilaçlar, proteoglikan takviyeleri, PRP, mezoterapi, saç lazeri, kök hücre ve eksozom gibi pek çok tedavi uygulaması bulunuyor. En uygun tedavi hastanın sorununun belirlenmesinden sonra ona en uygun tedavi protokolünün belirlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

        REKLAM

        Bu tedaviler gebelik ve emzirme dönemlerinde yapılamıyor. PRP işlemi kan sulandırıcı kullanan ve bilinen aktif kanseri olan hastalara uygulanmıyor. Kanser öyküsü olan hastalarda ise kök hücre tedavilerinin tercih edilmediği belirtiliyor.

        SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 8 MADDELİK KORUMA FORMÜLÜ

        1. Saçınızın durumuna ve ihtiyacına göre (yağlı, boyalı, kuru saçlara özel vb.) sülfatsız, parabensiz ve silikonsuz şampuanları tercih edin. İçeriğinde biotin ve kafein gibi içerikler barındıran, dökülmeye özel şampuanları da kullanabilirsiniz. (Bu ürünlerin tam anlamıyla işe yaradıklarını görmek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu unutmayın.)

        2. A, C vitamini gibi antioksidanlardan zengin besinler tüketin ve dengeli beslenin. Beslenmenizde çiğ meyve-sebze, biotin ve çinkodan zengin baklagiller, yumurta sarısı, tam tahıllar, deniz ürünleri ve kümes hayvanlarını tercih edin.

        3. Yağlı bir saça sahipseniz saçınızı her gün yıkayın.

        4. Saçınızı yumuşatacak krem ve maskeler kullanın.

        5. Saçlarınızı UV, deniz ve havuz suyundan korumaya çalışın. Bone kullanımı veya sonrasında hemen duş alın.

        6. Saçlarınızı havlu ile çok sert kurulamayın.

        7. Islak saçla yatmayın. Bunun saçlarınızın daha çok kırılmasına neden olabileceğini unutmayın.

        8. Saçınızı çok sıkı toplamayın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro