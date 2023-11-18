Saç dökülmesine neden olan hatalar ve tedavi yöntemleri

Saç dökülmesine neden olan hatalar ve tedavi yöntemleri

Saç dökülmesine neden olan hatalar ve tedavi yöntemleri Saçınızın dökülme nedenini biliyor musunuz? Bazen ağır bir diyet, bazen sahip olduğunuz bir hastalık bazen de vitamin eksikliği bu soruna yol açabiliyor. Kullandığınız ilaçlar ve strese yatkın yapınız da öyle. Yaşadığınız sorunun nedeninin bireysel alışkanlıklarınızdan kaynaklanabileceğini de unutmamak gerekiyor. Sorunun teşhis ve tedavisi ona uygun yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Çözüm bazen çok basit bazen daha karmaşık olabiliyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi

Saçlarımız da tüm organ ve dokularımız gibi bir yaşam döngüsüne sahip. Hem bireysel hem de tıbbi anlamda dikkat ve farkındalık sorunun büyümesini önleyip çözüme kavuşmasını sağlayabiliyor. Saç dökülmesinde tedavi, dökülmenin nedenine göre yapılıyor. Nedeni belirlemek için öncelikle saçlı derinin ve saçın muayene edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle günde 50-100 tel saç telinin dökülmesi normal olarak değerlendiriliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, toplumda en sık görülen saç dökülmeleri arasında erkek tipi saç dökülmesi ve döngüsel saç dökülmelerinin (telogen effluvium) ilk sıralarda bulunduğunu söylüyor. Saç dökülmesinin nedenleri ise kalabalık bir liste içeriyor. Ağır diyetler, endokrinolojik hastalıklar (otoimmün tiroit hastalıkları) kullanılan bazı ilaçlar, ameliyat veya kaza geçirilmesi, gebelik sonrası dönem, demir, B12, çinko gibi eksiklikler ve kansızlık saç dökülmesine yol açan nedenler olarak sıralanıyor.

REKLAM

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİYİM?

* Bir defada 50-60 tel kalınlığındaki bir tutam saç çektiğinizde elinize 2’den fazla tel geliyorsa

* Saçınızda bölgesel açılma başladıysa

* Saçlı derinizde kabuklanmalarla birlikte saç dökülmeniz varsa

* Alnınızdaki saç çizgisi geriye doğru gidiyorsa

* Saç dipleriniz acıyorsa

* Saçınızı topladığınızda saçsız, boşluklu alanlar görülüyorsa

* Orta saç çizginiz genişlediyse aktif saç dökülmeniz var demektir ve durum bu mutlaka bir uzmana başvurmanızı gerektirir.

BİREYSEL ÖNLEMLER ALIN

Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Saç dökülmelerinin pek çok çeşidi ve nedeni bulunur. Bu sorunu bireysel olarak önleyip hızını azaltmak adına sağlıklı beslenmek, demir ve B12’den zengin gıdalar tüketmek, kontrolsüz ve ağır diyetler yapmamak, uzun süren adetlerden kaynaklanan demir eksikliği sorununda bir kadın doğum uzmanına başvurmak, saçları sıkı toplamamak ve stresten uzak kalmaya çalışmak bireysel önlemler olarak sıralanabilir” diyor.

REKLAM

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İŞE YARIYOR MU?

Bu sorunda bölgesel uygulama olarak; Hindistan cevizi yağı, kabak çekirdeği yağı, biberiye yağı, susam yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, jojoba yağı ve saw palmetto içeren şampuanların denenebileceği belirtiliyor. Bunların etkinliklerinin bilimsel çalışmalarla kesin olarak kanıtlanmış olmadığına dikkat çeken Selek, “İçlerinde en ideal olan ve saç dökülmesinde katkısı gösterilen şey Hindistan cevizi yağıdır. Diğer yağlar sadece saçın daha nemli ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Ağızdan destek anlamında bazı bitkisel ekstrelerin yararını gösteren çalışmalar olsa da bu ürünler konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır” diyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ NELERİ KAPSIYOR?

Saç dökülmesi tedavisinin saç dökülmesinin nedenine göre yapıldığına dikkat çekiliyor. Saç dökülmesine neden olan saçlı deriyi tutan hastalıkların saptanması medikal tedavi gerektiriyor. Mevsimsel, döngüsel saç dökülmeleri ve erkek tipi saç dökülmelerinde tetkikler yapıldıktan sonra takviye edilmesi gereken eksiklikler veya endokrinolojik bir hastalık saptanırsa buna uygun bir tedavi planı hazırlanması gerekiyor. Vitamin ve proteoglikan takviyeleri, topical minoksidil, procapil gibi içerikler, finasteride, dutasteride, spironolakton etken maddeli ilaçlar, proteoglikan takviyeleri, PRP, mezoterapi, saç lazeri, kök hücre ve eksozom gibi pek çok tedavi uygulaması bulunuyor. En uygun tedavi hastanın sorununun belirlenmesinden sonra ona en uygun tedavi protokolünün belirlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

REKLAM

Bu tedaviler gebelik ve emzirme dönemlerinde yapılamıyor. PRP işlemi kan sulandırıcı kullanan ve bilinen aktif kanseri olan hastalara uygulanmıyor. Kanser öyküsü olan hastalarda ise kök hücre tedavilerinin tercih edilmediği belirtiliyor.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 8 MADDELİK KORUMA FORMÜLÜ

1. Saçınızın durumuna ve ihtiyacına göre (yağlı, boyalı, kuru saçlara özel vb.) sülfatsız, parabensiz ve silikonsuz şampuanları tercih edin. İçeriğinde biotin ve kafein gibi içerikler barındıran, dökülmeye özel şampuanları da kullanabilirsiniz. (Bu ürünlerin tam anlamıyla işe yaradıklarını görmek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu unutmayın.)

2. A, C vitamini gibi antioksidanlardan zengin besinler tüketin ve dengeli beslenin. Beslenmenizde çiğ meyve-sebze, biotin ve çinkodan zengin baklagiller, yumurta sarısı, tam tahıllar, deniz ürünleri ve kümes hayvanlarını tercih edin.

3. Yağlı bir saça sahipseniz saçınızı her gün yıkayın.

4. Saçınızı yumuşatacak krem ve maskeler kullanın.

5. Saçlarınızı UV, deniz ve havuz suyundan korumaya çalışın. Bone kullanımı veya sonrasında hemen duş alın.

6. Saçlarınızı havlu ile çok sert kurulamayın.

7. Islak saçla yatmayın. Bunun saçlarınızın daha çok kırılmasına neden olabileceğini unutmayın.

8. Saçınızı çok sıkı toplamayın.