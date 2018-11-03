Comerciantes Unidos - UTC Cajamarca maçı öncesi rakamlar

Comerciantes Unidos ve UTC Cajamarca, 04 Kasım 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi Comerciantes Unidos 14 puanla 8. sırada, UTC Cajamarca 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Comerciantes Unidos, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. UTC Cajamarca, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Comerciantes Unidos galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00.

Comerciantes Unidos son haftadaki Sport Rosario müsabasında 3-0 yenildi.

UTC Cajamarca ise Inti Gas Ayacucho maçında 2-1 kazandı.

Comerciantes Unidos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Comerciantes Unidos, kendi sahasında 8 gol attı, 6 gol yedi.

UTC Cajamarca, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda UTC Cajamarca 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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