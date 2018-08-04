Consadole Sapporo - Kashiwa maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Consadole Sapporo ile Kashiwa, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 30 puanlı Consadole Sapporo 4. sırada bulunuyor, Kashiwa 20 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kashiwa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 445. İddaa'da Consadole Sapporo kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Kashiwa kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo son haftadaki Sagan Tosu müsabasında 3-2 kazandı.

Kashiwa, Hiroshima karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Consadole Sapporo, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Kashiwa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kashiwa, 12 gol atarken 17 gol yedi.

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