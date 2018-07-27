İstanbul'da apartmanın önüne çöp koyma yüzünden komşular arasında çıkan kavgada bıçakla öldürülen 15 yaşındaki Fırat Çelik'in katil zanlısı yakalandı. Zanlı polise "Kavgada bıçakladığımı hatırlamıyorum ama bir tek bende bıçak vardı" dedi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay dün akşam saat 21.50 sıralarında Rami Cuma Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için dışarı çıktığında aynı apartmanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek tepki gösterdi. Bir süre tartışan ikiliyi balkondan izleyen Ebru G.'nin eşi 34 yaşındaki Yasin G. aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında büyüyen tartışmaya Resul Çelik'in 15 yaşındaki oğlu Fırat Çelik de katıldı. Çıkan kavgada lise öğrencisi Fırat Çelik sırtından bıçaklandı. Saldırgan kaçarken ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis olay anı görüntülerine ulaştı. Kaçan zanlının gittiği akrabasının evinden çıkarken, kafasına şapka taktığı tespit edildi. Çalışmaların ardından katil zanlısı Yasin G. Gayrettepe'de yakalandı. Zanlı polise "Kavgada Fırat Çelik'i bıçakladığımı hatırlamıyorum ama bende bıçak vardı" dedi. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen zanlı cinayeti işlemediğini iddia etti.

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