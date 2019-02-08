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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanatçı Numan Pekdemir ve emekli öğretmen eşinin, 10 ay önce ağzı bağlanmış torba içerisinde çöpte buldukları kaplumbağa Cuma, ailenin parçası oldu.
AA'nın haberine göre Turgutreis Mahallesi'nde yaşamlarını sürdüren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli, Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü 69 yaşındaki Numan Pekdemir ile eşi 60 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Huriye Candan Pekdemir, geçen yıl nisan ayında ağzı bağlı poşet içerisine konularak çöpe atılan bir kaplumbağa buldu.
Kaplumbağayı çöpten çıkartarak evlerine getiren çift, cuma günü buldukları kaplumbağaya Cuma adını verdi. Kaplumbağayı yaz aylarında evlerinin bahçesinde besleyen, kışın da ona balkonda özel bir yuva oluşturan hayvansever çift, 10 yaşında ve yaklaşık iki kilo ağırlığındaki kara kaplumbağasını adeta çocukları gibi benimsedi.
KIŞ UYKUSUNA YATTI
Huriye Candan Pekdemir, yaptığı açıklamada, poşet içerisinde bulduğu kaplumbağaya sahip çıktıklarını belirtti.
Yaz boyunca kaplumbağaya bahçede baktıklarını ve sokağa bırakmadıklarını ifade eden Pekdemir, "Çöpten alıp geldiğimiz ve büyüttüğümüz kaplumbağa artık bizim parçamız oldu. Yaz aylarında bahçede baktığımız kaplumbağaya, kışın da bir yuva yaptık. Yuvadan çıkmadığını fark ettiğimiz kaplumbağanın kış uykusuna yattığını gördük. İki ay hiç uyanmadan ve yemek yemeden orada yattı" diye konuştu.
Numan Pekdemir ise iki aylık kış uykusunun ardından kaplumbağanın uyandığını anlatarak şöyle devam etti:
"Birkaç gün önce yuvasına baktığımızda uyandığını gördük. Artık her gün bahçeye bırakıyorum ve orada yemeğini yiyor. Daha sonra soğuk olduğu için alıp yeniden yuvasına koyuyorum. Kaplumbağaya özenle bakıyoruz. Onu cuma günü bulduğumuz için adını da 'Cuma' koyduk. Bütün insanları hayvanları sevmeye davet ediyoruz. Onlara zarar vermemek lazım."
YİNE ZARAR GÖRECEĞİNDEN KORKUYORLAR
Hayvanı doğaya bırakmak istediklerini ancak bunu yapamadıklarını aktaran Pekdemir, "Onu sokağa bıraktığımızda, birisinin alarak yine zarar vermesinden korktuk. Gözümüzün önünde olsun ve sağlıklı olduğunu bilelim istedik. Burada rahatı oldukça iyi. Bahçeye onun seveceği yiyeceklerden ekiyoruz. Biz artık ondan ayrılamayız" dedi.
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