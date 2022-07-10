Çörek otu yağının cilde faydaları 0:00 / 0:00

Latince adı Nigella Sativa olan çörek otu Hipokrat, Dioskorides gibi antik çağın önemli hekimlerinin reçetelerinde de vardır. İçinde A, H, B1, B2 ve B6 vitaminleri vardır. Aynı zamanda niasin ve folik asit kaynağıdır. Aktarlardan kolayca bulabileceğimiz çörek otu yağı çok faydalıdır. Peki, Çörek Otu Yağının Cilde İnanılmaz Faydası- Çörek Otu Yağı Cilde İyi Gelir Mi, Nasıl Uygulanır? yazımızda inceleyeceğiz.

Çörek Otu Yapı Cilde Faydaları

Gözeneklerin tıkanması birçok kişinin en büyük şikayetidir. Çörek otu yağı tıkanmış gözenekleri açmak için çözüm kaynağıdır.

Ergenlik döneminde değişen hormonlar sivilcelere neden olur. Büyüme çağındaki sivilceleri tedavi etmek amacıyla düzenli kulllanılması tavsiye edilir.

Yapısında bulunan aminoasitler sayesinde ciltte zamanla oluşan koyu lekeleri geçirmek için kulllanılabilir.

Mantar enfeksiyonu tedavisi için şifa kaynağıdır.

Güneş ışınlarına korumasız maruz kalmak cilt kanseri olma riskini arttırır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve cilt kanseri riskini düşürmek için gönül rahatlığı ile kullanılır.

Sedef, vitiligo gibi hastalıkları iyileştirme amacıyla kullanıldığında fayda sağlar.

Çörek Otu Cilde Zararları

Çörek Otu Cilde Zararları düşünüldüğünde alerjen bir cilde sahip değilseniz bir problem yaşmazsınız. Fakat kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka tüketilmeden doktora danışılması gerekir.

Çörek Otu Yağı Cilde İyi Gelir Mi?

Herkes sağlıklı ve kusursuz bir cilde sahip olmak ister. Peki, Çörek Otu Yağı Cilde İyi Gelir Mi? Bu sorunun cevabını listelersek uzun bir liste olur. Çörek otu yağının bilinen en önemli özelliği cildin tıkanmış olan gözeneklerini açmasıdır. Hormonal sebepten olan sivilceleri tedavi etmek için yardımcı bir doğal yağdır. Mantar, sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Yaz aylarında cildimizi yoran güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olur.

Çörek Otu Yağı Cilde Direkt Sürülür Mü?

Çörek otu yağını cildinize direkt sürebilirsiniz. Herhangi bir şeyle karıştırmaya gerek yoktur.

Çörek Otu Yağı Cildi Güzelleştirir Mi?

Şifa deposu olan çörek otu cilde de faydaları saymakla bitmeyen bir doğal yağdır. Cildeki enfeksiyon ve sivilcelerin geçmesine yardımcı olurken gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden korurken cildin güzelleşmesini sağlar.

Çörek Otu Yağı Cilde Kaç Günde Bir Sürülür?

Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman çörek otu yağını günde bir kere cildinize sürmenizi tavsiye ederiz. Fazla kullanımı ciltte problemlerin oluşmasına neden olabilir. Cilde uyguladıktan hemen sonra güneşe çıkmamanız tavsiye edilir.

Çörek Otu Yağı Ciltte Tüylenme Yapar Mı?

Cildimize uyguladığımız her ürünün doğal olsa bile olumsuz tepki vermesinden korkarız. Çörek otu yağının birçok faydası vardır. Aklımıza Çörek Otu Yağı Ciltte Tüylenme Yapar Mı? sorusunu getirir. Bu konuda korkmaya gerek yoktur. Düzenli ve uzun süre köullanılsa bile çörek otu tüylenmeye neden olmaz.

Çörek Otu Yağı Yüze Faydası

Çörek Otu Yağı Yüze Faydası düşündüğümüzden çok daha fazladır. Ciltte oluşan sivilce ve tıkanan gözenekleri temizler, arınmasına yardımcı olur. Ciltte zamanla oluşan koyu lekeler vardır. Bu lekelerin tedavi edilmesinde kullanılabilir. Güneşin zararlı ışınlarından cildi koruyarak, cildin zarar görmesini engeller. Fakat cildimize sürdükten hemen sonra güneşe çıkmamız gerekir.