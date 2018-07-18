Corinthians - Botafogo maçı heyecanı

Brezilya Serie A maçında Corinthians ile Botafogo, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:45. 16 puanlı Corinthians 10. sırada bulunuyor, Botafogo 17 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Corinthians, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Botafogo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 522 kodlu maçı oynayanlar; Corinthians galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Botafogo galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Corinthians önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-0 yenildi.

Botafogo, Cruzeiro karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Corinthians, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 3 gol yedi.

Botafogo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Botafogo, 8 gol atarken 10 gol yedi.

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