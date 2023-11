Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

Turgay Demir - Sabah: "Bitti mi, biter mi!? Bir de hakem hataları var ki, sabır taşı çatlatır. Dün bir yenisini daha izledik. Opoku, Bahtiyar'ın burnunu kırdı, gözünü şişirdi, resmen hastanelik etti, kırmızı kart görmek şöyle dursun faulü de Başakşehir attı iyi mi!? Bu şartlarda bu galibiyet Şam'da kayısı. Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak.. Her neyse… Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten."

"REBIC'IN PERFORMANSI GALİBİYET OLARAK GELDİ"

Ali Gültiken - Sabah: "Bu etkinin içerisinde başrolü Rebic aldı. Geldiği günden beri beklenen etkili performansının tamamı olmasa bile büyük bir bölümüyle sahadaydı. Rebic'in bu performansının karşılığı Beşiktaş'a galibiyet olarak döndü. Takımı önde tutabilmek, rakibi tehdit edebilmek özellikle iç saha maçlarında her zaman çok önemlidir. Rebic dün sahada isteyen ve rakibi tehdit eden bir oyuncu olarak Beşiktaş taraftarının arzuladığı şeyleri sahaya yansıttı. Güven duygusu her zaman hayatın her alanında en önemli şeydir. Futbol için de geçerlidir… Oyuncu kendini güvende hissettiği süre içerisinde kafasını, motivasyonunu %100 sahaya verebilir."