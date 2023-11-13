Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"GEDSON RİTMİNİ BULDU"
Mehmet Özdilek: "Beşiktaş'ı bir önceki maçlara göre biraz daha derli toplu gördüm. Rakip bütün ataklarını sol taraftan geliştirdi. Gedson da bu maçla birlikte ritmini yakaladı. Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu gösterdi."
"TECRÜBE BAŞKA BİR ŞEY"
Ali Ece - Fanatik: "Kriz dönemlerinde tecrübe başka bir şey. Hele bu tip Beşiktaş’ın son 1 aydır yaşadığı yönetim krizinde teknik direktörün daha önce bu ligin iyisi kötüsüyle tozunu yutmuş, kısıtlı kadrolarla çalışmış Rıza Çalımbay tipi birisi hem teknik direktör hem de insan olarak gerek."
"MAÇIN YILDIZI REBIC"
Attila Gökçe - Milliyet: Dünkü maçın yıldızı bence Rebic… Artık süreklilik ve devamlılık bekliyoruz. Muleka’nın attığı o güzel golden sonra tempo yükseliyor. Topu kapma savaşı yoğunlaşıyor. Başakşehir’in beraberlik baskısı bunaltıyor. Kalede Mert olunca bu baskıdan kurtulmak mümkün oluyor. Neyse, geçmiş olsun… İlk vartayı atlatan Rıza Hoca’ya da Beşiktaş’a da… Sıkıntılı süreç henüz bitmiyor… Çağdaş Hoca’nın da Başakşehir’de operasyon yapması, duruma müdahale etmesi gerekiyor. Sabır diliyoruz. Onlara da geçmiş olsun.
"SİHİRLİ DEĞNEK"
Fatih Doğan - Sabah: "Tribün, gerçek efsanesinin hatırına eski defterleri rafa kaldırıp takımını kucakladı. Çalımbay çiçeklerle karşılanıp, coşkulu alkışlarla soyunma odasına yollandı. İki maç arasındaki sosyoloji ve psikolojik değişim adeta sihirli değnek değmiş gibiydi. Ama sihirli değneğin açılımı, "Beşiktaş'ın çocuğuna, gerçek efsanesine duyulan saygı, vefa ve güvenin hayat bulmuş haliydi. Gerisi teferruat."
"OYUNCULARI KAZANMASI LAZIM"
İlker Yağcıoğlu: "Diğer oyuncuları kazanması lazım Beşiktaş. Rebic'e bakıyorsun, kafası dağınık da olsa attığı gol pası 1. sınıf. Sonuca ancak bu şekilde gidebilirsiniz. Bu oyuncuları Rıza Hocanın kazanması lazım. Rebic'in pas isabeti çok fazla. Uzun zamandır oynamadığı için hazırlığı da yok. Farklı bir Rebic izleyeceğiz."
"KİMLİĞİ HATIRLAYINCA..."
Oğuzhan Genç - Habertürk: Beşiktaş büyük takım kimliğini biraz hatırlayıp karakter koyunca eksiklerin ve diğer handikapların kazanmaya mani olamayacağını gösterdi. Her ne kadar haftaya cezalı olsa da Rebic ile golün sahibi Muleka'nın performansı da kıymetli. Kaptan, yuvasına galibiyetle "merhaba" dedi.
"RIZA ÇALIMBAY'DIR NECİP UYSAL"
Cem Dizdar - Fanatik: "Bundan sonra öyle ya da böyle oynamanın tadına varmak, rakibe ve kendine saygı duymak… Ve en önemlisi, bilir bilmez konuşan onca insana kulak tıkayıp Necip Uysal’ın kıymetini bilmek. Unutmayın Necip gayrettir… Necip çabadır… Necip mucize beklemeyip, çalışmaktır. Necip Beşiktaş’tır!.. Bir zamanlar Metin, Ali, Feyyaz’ın gölgesinde kalsa da Beşiktaş’ın Rıza Çalımbay’dır Necip Uysal"
"YAPABİLECEĞİ EN İYİ İŞİ YAPTI"
Feyyaz Uçar: "Beşiktaş yeni bir hocayla, efsane olmuş bir hocayla yapabileceği en iyi işi yaptı. Bir idmana çıkıp galibiyet alması iyiydi. Beşiktaş'ın bu galibiyeti alması gerekiyordu. Bana göre galibiyeti de hak etti. Daha üstün olan taraf son 10 dakika hariç Beşiktaş'tı."
"MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK"
Feyyaz Uçar: "Milli ara Beşiktaş'a ilaç olacak. Galibiyetle giriyorsun. O da işin ayrı bir güzelliği olacak. Beşiktaş adına milli ara öncesi bunca sıkıntıya, bunca kötü gidişata rağmen her şey bir anda bir galibiyetle toparlandı. En azından moral oldu. Bu arada milli takıma gidenler olacak. Takım ne kadar bir arada çalışacak o da meçhul. Hoca idman yapma fırsatı bulacak. Oyuncularıyla birer birer konuşma fırsatı bulacak. Hazırlık maçı mutlaka yapacaktır."
"BU ŞARTLARDA GALİBİYET ŞAM'DA KAYISI"
Turgay Demir - Sabah: "Bitti mi, biter mi!? Bir de hakem hataları var ki, sabır taşı çatlatır. Dün bir yenisini daha izledik. Opoku, Bahtiyar'ın burnunu kırdı, gözünü şişirdi, resmen hastanelik etti, kırmızı kart görmek şöyle dursun faulü de Başakşehir attı iyi mi!? Bu şartlarda bu galibiyet Şam'da kayısı. Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak.. Her neyse… Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten."
"REBIC'IN PERFORMANSI GALİBİYET OLARAK GELDİ"
Ali Gültiken - Sabah: "Bu etkinin içerisinde başrolü Rebic aldı. Geldiği günden beri beklenen etkili performansının tamamı olmasa bile büyük bir bölümüyle sahadaydı. Rebic'in bu performansının karşılığı Beşiktaş'a galibiyet olarak döndü. Takımı önde tutabilmek, rakibi tehdit edebilmek özellikle iç saha maçlarında her zaman çok önemlidir. Rebic dün sahada isteyen ve rakibi tehdit eden bir oyuncu olarak Beşiktaş taraftarının arzuladığı şeyleri sahaya yansıttı. Güven duygusu her zaman hayatın her alanında en önemli şeydir. Futbol için de geçerlidir… Oyuncu kendini güvende hissettiği süre içerisinde kafasını, motivasyonunu %100 sahaya verebilir."
"BEŞİKTAŞ KABUS GİBİ ÇÖKTÜ"
Bilal Meşe - Milliyet: "Tek farklı galibiyetler sıkıntı yaratır. Önce Gedson ve ardından Muleka iki net pozisyonu gole çevirseler oyunun son bölümünde Kartal sıkıntı yaşamazdı. Artı, skoru koruma psikolojisi doğal olarak konuk takımın iştahını kabarttı. Ancak Kartal'ın kalesinde Mert Günok, olası puan kaybına set çeken isimdi. Savunmanın göbeğinde kaptan Necip ve Amartey, doksan dakikayı hatasız tamamlayan isimlerdi, birçok tehlikeyi büyümeden önlediler. İşin özeti, özellikle ikinci yarıda rakibine kabus gibi çöken Beşiktaş, yeni hocalarına üç puanla 'hoş geldin' dediler, bize de bol şans dilemek kaldı."
Oktay Derelioğlu - Takvim: "Sahada mücadele eden oyuncalar arasına Gedson'u koyabilirim. Ante Rebic geldiği günden bu yana en iyi performanısını gösterdi. Bence maçın en güzel anı Ante Rebic'in Muleka'ya attırdığı goldü. Gerçekten enfes bir pas attı. Maçın son 15 dakikasında skoru korumak amacıyla Rıza hocanın bu kadar geriye çekilmesine hiç anlam veremedim. Sonuca bakacak olursak Beşiktaş galip geldi ama taraftar oynanan oyundan mutlu oldu mu? O tartışılır. Sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş için hayırlısını diliyorum."