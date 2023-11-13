Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İşte sağanaktan manzaralar...
İstanbul'da etkisini gösteren yağış ile haftanın ilk gününde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
AA'da yer alan habere göre Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.
VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI
İHA'da yer alan habere göre Tekirdağ'da sağanak yağış bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise şemsiyesini açıp yoluna devam etti.
"BEKLEDİĞİMİZ YAĞMUR GELDİ"
Sağanak yağış etkisini sürdürürken açıklamada bulunan vatandaşlardan Hasan Bedel, "Çok güzel bir sabaha uyandık. Beklediğimiz yağmurlar nihayet geldi. Çiftçilerimizin bu yağmura ihtiyacı vardı. Vatandaş olarak bizim de ihtiyacımız vardı. Memleket için bereketli olsun inşallah" dedi.
CADDELERDE SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU
AA'da yer alan habere göre Çanakkale'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.
TRAFİK EKİPLERİ SÜRÜCÜLERİ UYARDI
Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Demircioğlu ve Yalı caddelerindeki esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.
SAĞANAK GÜN BOYU SÜRECEK
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında su birikintileri nedeniyle yayalar kaldırım ve yollarda yürümekte zorluk yaşadı. Sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
EDİRNE'DE YARINA KADAR YAĞIŞ VAR
Edirne'de yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.