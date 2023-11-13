Meteoroloji'den 20 kent için sarı alarm! Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji uyarı haritasında ise 20 kent için "sarı" alarm verildi. İşte o illerimiz...

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:52 facebook

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