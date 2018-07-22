Cork City - Derry City maçı ne zaman?

Cork City ve Derry City, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Cork City 57 puanla 2. sırada, Derry City 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Cork City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cork City kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Derry City sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Cork City son hafta oynanan Shamrock maçında 0-0 berabere kaldı.

Derry City ise Limerick karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Cork City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cork City, kendi sahasında 23 gol attı, 3 gol yedi.

Derry City, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Derry City 18 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.

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