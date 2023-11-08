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        Haberler Gündem Güncel KIŞ GELDİ | Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü! - Son dakika haberler

        Kış kapıda değil geldi! O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!

        Yurdun özellikle doğu ve yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı. Kars'ta ise sıcaklık eksi 6 dereceye kadar düştü. Havanın buz kestiği kentte araçların donmaması için üzerlerine battaniye serildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:58
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        Kars'ta hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düştü; sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.

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        DHA'nın haberine göre Kars'ta soğuk hava etkili oldu, termometreler sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

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        Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı.

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        Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı.

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        Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı.

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        Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı" dedi.

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        #haberler
        #kars
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