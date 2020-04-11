Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Corona Türkiye vaka sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin kişiyi aştı. Bakan Koca ayrıca il il corona virüs haritasını da gösterdi. 10 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 10 NİSAN

10 Nisan Coronavirüs tablosu Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenilen basın toplantısında açıklandı. Bakan Koca "Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor." dedi.

BİN 6 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 47 BİN 29

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 30 bin 864 testten 4 bin 747'si pozitif çıktı, 98 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 47 bin 29 oldu. Toplamda bin 6 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 667, entübe edilmiş hasta sayısı bin 62 oldu. 2 bin 423 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Corona virüs haritası basın açıklaması sırasında Bakan Koca tarafından gösterildi.