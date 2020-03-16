Corona virüsü canlı haritası, neredeyse tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 18 corona virüs vakası nedeniyle gündemde. Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünya genelinde yüz binlerce vakanın bulunduğu virüsü takip etmek için, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. İşte Corona virüs haritası ve son durum.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 16 MART 2020

CORONA VİRÜSÜ 7 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Corona virüsü haritasına göre, 16 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 179 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aştı.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA AVRUPA'DAN 3 ÜLKE

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i yaklaşık 28 bin vaka ile İtalya takip ediyor. İran, İspanya, Kore ve Almanya'da sırayla Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE 20 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI

Türkiye corona virüse karşı önlemleri genişletti. Önlemler arasında en önemlisi de uçuş yasakları geliyor. İlk etapta Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiş, daha sonra Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler de karşılıklı olarak durdurulmuştu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen yasaklarla birlikte bu sayı 20'ye yükseldi.