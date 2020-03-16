6 ülkeye daha uçuş yasağı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri açıklarken 6 ülkeye daha uçuşlara karşılıklı olarak yasak getirildiğini, uçuşların durdurulduğu ülke sayısının 20 olduğunu açıkladı.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAK?

İlk etapta Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiş, daha sonra Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferler de karşılıklı olarak durdurulmuştu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen yasaklarla birlikte bu sayı 20'ye yükseldi.