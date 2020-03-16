Corona Virüs'te son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'deki corona virüs sayısaına dair son rakamları Bakan Koca açıklarken, özellikle de Avrupa'da etkisi büyümeye devam ediyor. Son olarak İtalya ve İspanya ülke genelini karantinaya aldı. İşte 16 Mart Corona Virüs son dakika gelişmeleri...

CORONA VİRÜS SON DURUM NEDİR?

Bakan Koca toplam vaka sayısının 18 olduğu belirterek, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

CORONA VİRÜS'TE DÜNYADAKİ SON DURUM

Koronavirüs dünyayı vurmaya devam ediyor. Avrupa'yı şoka sokan Kovid-19 nedeniyle dün sadece İtalya'da 368 kişi öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 1809'a yükseldi. Almanya'da hızla yayılan salgın 10 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. 288 kişinin can verdiği İspanya'da ise vaka sayısı bir günde 1600 artış gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CORONA VİRÜS KARARI

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.