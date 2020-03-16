AA

Çin'in Hubey Eyaleti'ne bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgınında bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde salgın vakalarında yaşanan artışlar ve can kayıpları...

İTALYA'DA BİR GÜNDE 368 KİŞİ ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre İtalya'da üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaşanan 368 ölümle, bugüne kadar 24 saatte küresel salgında en büyük kaybın verildiğini açıkladı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 58'İ BULDU

ABD'de koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2700'ü geçti.

FRANSA'DA CAN KAYBI 120'YE ÇIKTI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

İSPANYA'DA VAKA SAYISI 1600 ARTTI

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi. Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.

ALMANYA'DA SALGIN YAYILDI

Almanya´da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. 9 Mart´ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiyi buldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10´a çıktı.

İSVİÇRE'DE BİR GÜN 841 VAKA ORTAYA ÇIKTI

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı. Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 724'E ULAŞTI

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 1372 OLDU

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1372'e yükselirken ölü sayısının ise 35 olduğu bildirildi. Başkent Londra'da salgına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar sokaklarda maske takmayı sürdürüyor.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 193'E YÜKSELDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 193’e yükseldiğini duyurdu. İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm ticari mekanların kapatılması kararı aldı.