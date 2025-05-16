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        Haberler Gündem Çorum'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 kardeş tutuklandı - Güncel haberler

        Bir kişiyi silahla yaralayan 2 kardeş tutuklandı

        Çorum'da bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan 2 kardeş tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:02
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        Bir kişiyi silahla yaralayan 2 kardeş tutuklandı
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        Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta Bilal Ç'yi (32) silahla vurarak kaçan şüpheliler Tahir Ç. (29) ve kardeşi Caner Ç. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Çorum'da 15 Mayıs'ta Bilal Ç, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

        Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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