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Çorum'da doğal gaz sızıntısı: 1'i doktor 6 kişi zehirlendi

Çorum'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5'i aynı aileden, 1'i doktor olmak üzere 6 kişi zehirlendi. Olay anında fenalaşarak kızını arayan baba, olası bir faciayı önledi

Çorum'da doğal gaz sızıntısı: 1'i doktor 6 kişi zehirlendi
İHA

Olay, gece geç saatlerde Karakeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stad Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı meydana geldi.

Evde ailesiyle birlikte oturan Mustafa Şahin, kızını arayarak fenalaştıklarını belirtti ve yardım istedi.

Babasının evine giden Meliha Tahtacı; Mustafa, Fatma ve Zahide Şahin'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

YARDIMA GELENLER İLE 1 SAĞLIK GÖREVLİSİ DE GAZDAN ETKİLENDİ

İHA'nın haberine göre; yardıma gelen Meliha Tahtacı ve kayınbabası Satılmış Tahtacı ile 112 ekibinde görevli bir doktor, evi kaplayan yoğun gaz sızıntısından etkilendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Çorumgaz ekipleri Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleriyle birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.

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