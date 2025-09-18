Habertürk
        Çorum'da kışlık yufka hazırlıkları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:44
        Çorum'da kışlık yufka hazırlıkları başladı
        Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’ini karşılayan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kadınlar, her yıl eylül ayı sonunda başlayan ceviz hasadı öncesinde, kış boyunca tüketecekleri yufkayı pişiriyor.

        Kışlık yufka mesaisinde kadınlar, her gün bir kişi için yufka pişirerek birbirlerine destek oluyor. Yufkanın pişirildiği tandırda yakacak olarak, geçen yılki ceviz hasadından kalan kabuklar da kullanılıyor.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçelerinde yıllardır sonbahar aylarında geleneksel olarak yufka yapıldığını söyledi. Kadınların toplanıp imece usulü saç yufkası yaptıklarını belirten Cebeci, yapılan yufkanın yıl boyunca tüketildiğini anlattı.

        Cebeci, belediyenin her mahallede yaptığı tandırlarda komşuların bir araya gelerek asırlardır süren imece usulü kış hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

        İmece usulü yufka hazırlayan kadınlardan Semra Buruk, komşularıyla her gün bir araya gelip kış hazırlığı için sırayla ekmek yaptıklarını ifade etti.

