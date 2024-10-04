Çorum'da mantardan 7 kişi zehirlendi
Çorum'un merkez, Osmancık ve Bayat ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlendi
Çorum merkez ve ilçelerinde yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezinde 2, Osmancık ilçesinde 1 ve Bayat ilçesinde 4 kişi doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
AA'nın haberine göre; mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 7 kişi tedavi altına alındı.
Yetkililer, doğadan toplanan mantarlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.