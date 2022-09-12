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Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalanarak gözaltına alındı

Çorum'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıya ait eve operasyon düzenledi. Silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalanarak gözaltına alındı

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalanarak gözaltına alındı
Silah ve mühimmat ticareti yapan kişi yakalandı
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AA

Çorum'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde yapılan aramada 3 bin 870 fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat ticaretinin men ve takibine yönelik yürütülen operasyonda, bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıya ait eve operasyon düzenledi.

Ekiplerce evde yapılan aramada çeşitli çap ve ebatlarda 3 bin 870 fişek, çeşitli marka ve ebatlarda 7 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura bıçak ile 3 gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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