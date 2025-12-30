Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çorum – Gebze kaç kilometre? Çorum – Gebze arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Çorum – Gebze kaç kilometre? Çorum – Gebze arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Çorum ile Gebze arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, iki nokta arasındaki mesafe ve ulaşım süresini merak ediyor. Karadeniz ile Marmara Bölgesi'ni birbirine bağlayan bu güzergâh hem özel araçla hem de toplu taşıma ile sıkça tercih ediliyor. Çorum'dan Kocaeli'nin önemli sanayi ve yerleşim merkezlerinden biri olan Gebze'ye ulaşımda mesafe, kullanılan güzergâha ve ulaşım türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yazımızda Çorum – Gebze kaç kilometre? Çorum – Gebze arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum – Gebze kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum – Gebze arası kaç kilometre?

        Çorum ile Gebze arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 530 ila 580 kilometre arasında değişiyor. Mesafe farkı, çıkış ve varış noktalarının şehir merkezine olan uzaklığına, tercih edilen otoyol veya devlet yolu güzergâhına göre oluşabiliyor. Genellikle Ankara ve Bolu hattı üzerinden ilerleyen güzergâhlar en sık kullanılan rotalar arasında yer alıyor.

        Çorum – Gebze arası kaç saat sürer?

        Özel araçla yapılan yolculuklarda Çorum – Gebze arası seyahat süresi, trafik durumu ve sürüş hızına bağlı olarak yaklaşık 6 ila 6,5 saat sürüyor. Yol üzerinde verilen molalar, şehir geçişleri ve özellikle İstanbul’a yakın noktalarda yaşanan trafik yoğunluğu bu süreyi uzatabiliyor. Gece saatlerinde yapılan yolculuklarda ise süre bir miktar daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Çorum – Gebze yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Çorum’dan Gebze’ye ulaşımda yolculuk süresi genellikle 8 ila 9,5 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâh, mola sayısı ve ara duraklar bu sürenin uzamasına neden olabiliyor. Özellikle Ankara ve İstanbul çevresindeki trafik yoğunluğu, otobüs yolculuklarında süreyi etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

        Çorum – Gebze arası hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Çorum – Gebze yolculuğunda en çok tercih edilen güzergâhlar genellikle Çorum–Ankara–Bolu–Kocaeli hattı üzerinden ilerliyor. Alternatif olarak bazı sürücüler Sakarya veya Düzce üzerinden geçen yolları da tercih edebiliyor. Otoyol kullanımı, yolun daha konforlu olmasını sağlarken, ücretli geçişler nedeniyle maliyeti artırabiliyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli bilgiler

        Uzun mesafeli bu yolculukta yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılması, yakıt planlamasının önceden hazırlanması ve mola noktalarının belirlenmesi önem taşıyor. Özellikle kış aylarında Bolu ve çevresinde hava ve yol koşullarının takip edilmesi, güvenli bir sürüş açısından büyük önem arz ediyor. Bayram ve tatil dönemlerinde ise Gebze ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği unutulmamalı.

        Çorum – Gebze arası mesafe ve seyahat süresi, yolculuk türüne göre değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu güzergâh rahatlıkla tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızına şantaj yapan kişiyi lise bahçesinde tabancayla rehin aldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.'nin (17) babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan U.C.A.'yı (18), okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı