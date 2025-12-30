Çorum – Gebze kaç kilometre? Çorum – Gebze arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

Çorum – Gebze arası kaç kilometre?

Çorum ile Gebze arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 530 ila 580 kilometre arasında değişiyor. Mesafe farkı, çıkış ve varış noktalarının şehir merkezine olan uzaklığına, tercih edilen otoyol veya devlet yolu güzergâhına göre oluşabiliyor. Genellikle Ankara ve Bolu hattı üzerinden ilerleyen güzergâhlar en sık kullanılan rotalar arasında yer alıyor.

Çorum – Gebze arası kaç saat sürer?

Özel araçla yapılan yolculuklarda Çorum – Gebze arası seyahat süresi, trafik durumu ve sürüş hızına bağlı olarak yaklaşık 6 ila 6,5 saat sürüyor. Yol üzerinde verilen molalar, şehir geçişleri ve özellikle İstanbul’a yakın noktalarda yaşanan trafik yoğunluğu bu süreyi uzatabiliyor. Gece saatlerinde yapılan yolculuklarda ise süre bir miktar daha kısalabiliyor.

Otobüsle Çorum – Gebze yolculuğu ne kadar sürer?

Şehirlerarası otobüsle Çorum’dan Gebze’ye ulaşımda yolculuk süresi genellikle 8 ila 9,5 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâh, mola sayısı ve ara duraklar bu sürenin uzamasına neden olabiliyor. Özellikle Ankara ve İstanbul çevresindeki trafik yoğunluğu, otobüs yolculuklarında süreyi etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.