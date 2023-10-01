Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi
AMASYA´nınMerzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Çorumlu iki üniversite öğrencisi toprağa verildi.
AMASYA´nınMerzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Çorumlu iki üniversite öğrencisi toprağa verildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç (22) Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere Köyü´nde toprağa verildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Sabuncuoğlu Şerafettin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı öğrencisi Hilal Çelebi de (18) Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık Köyü´nde gözyaşları arasında toprağa verildi.