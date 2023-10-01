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        Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi

        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Çorumlu iki üniversite öğrencisi toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:35
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        Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi
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        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Çorumlu iki üniversite öğrencisi toprağa verildi.

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç (22) Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere Köyü´nde toprağa verildi.

        Aynı kazada hayatını kaybeden Sabuncuoğlu Şerafettin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı öğrencisi Hilal Çelebi de (18) Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık Köyü´nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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