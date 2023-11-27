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        Türk DEGS Başkanı Yaycı, Çorum Kitap Kültür Günleri'ne katıldı

        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalıştığını, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 18:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:43
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        Türk DEGS Başkanı Yaycı, Çorum Kitap Kültür Günleri'ne katıldı
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        Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalıştığını, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

        Yaycı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'ndeki 11. Çorum Kitap Kültür Günleri kapsamında düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin'in yüzde 85'ini işgal ettiğini belirtti.

        "Mavi vatan" açısından Filistin meselesine bakıldığında farklı konuların ortaya çıktığını ifade eden Yaycı, İsrail'in Filistin'in yalnızca kara bölgesini değil, deniz bölgesini de kontrol etmek istediğini kaydetti.

        İsrail'in, Filistin'de savaş suçundan öte insanlık suçu işleyerek Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalıştığını vurgulayan Yaycı, "Orta Doğu'yu dizayn ederken kim hedef, Türkiye. Başımızı Gazze'den çıkartalım, hedef Türkiye. Vadedilmiş topraklar Dicle ve Fırat arasında 3 devleti kapsıyor. Doğu'da Irak, Batı'da Suriye ve Kuzey'de Türkiye. Irak gitti, Suriye gitti, sıra Türkiye'de." dedi.

        Yaycı, hedefin Türkiye olduğunun birçok göstergesinin bulunduğunun, bu göstergelerin iyi okunması gerektiğinin altını çizdi.

        Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz anlaşmasının benzerini Filistin ile de yaparak hukuki güç elde edebileceğini ileri süren Yaycı, "Yapılacak şey, petrol ve doğal gaz ambargosunu zorlamak, ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını istemek, ithalatı durdurmak, Filistin Türkiye anlaşmasını yapmak ve aynı zamanda Suriye hava sahasının kapatılmasını istemektir. Çözüm önerimiz bunlardır." ifadelerini kullandı.

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