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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'da 77 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 07:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:06
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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Çorum'da 77 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

        Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesindeki ikamet eden Osman Koçak'tan 2 gündür haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Koçak'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Koçak'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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