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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:48
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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum’da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Mahmut K.Ö. (41), Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı halde bir markete sığınan Mahmut K.Ö'yü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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