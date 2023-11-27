Çorum'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mehmet K'nin (21) kullandığı 19 ADJ 624 plakalı motosiklete Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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