Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

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Çorum'dapolisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 kişiden O.K., A.A. ve D.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık sorgunun ardından serbest bırakıldı.