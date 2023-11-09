Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)
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Çorum'dapolisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 kişiden O.K., A.A. ve D.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık sorgunun ardından serbest bırakıldı.
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