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        Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 21:58
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        Çorum fuhuş operasyonu: 8 gözaltı (2)
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        3TUTUKLAMA

        Çorum'dapolisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 kişiden O.K., A.A. ve D.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık sorgunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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