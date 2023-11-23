Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Günhan Mahallesi Yozgat Caddesi'nde Y.D. (56), oğluna ait pide fırınının önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Y.D, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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