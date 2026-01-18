Habertürk
Habertürk
        Çorum'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çorum'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Şükrü Kocatürk, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:42
        Çorum'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Çorum'un İskilip ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Şükrü Kocatürk, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Yenice köyündeki evinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kocatürk için köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Köyde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri personel tarafından köy mezarlığına taşındı.

        Kocatürk'ün cenazesi, burada toprağa verildi.

        Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İskilip Kaymakamlığına vekalet eden Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

