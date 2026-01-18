Habertürk
        Çorum'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Giriş: 18.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:20
        Çorum'da karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

