        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:34
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        A.A. (16) idaresindeki 19 AGS 041 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü A.A. ile motosiklette bulunan E.B. (17) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



