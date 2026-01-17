Habertürk
Habertürk
        Çorum'da evde eğitim alan öğrenciye karnesi verildi

        Çorum'da evde eğitim alan öğrenciye karnesi verildi

        Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinden yararlanan Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğsem Bulut'u evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:26
        Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinden yararlanan Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğsem Bulut’u evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlar, ziyarette Bulut ve ailesiyle sohbet etti. Bulut'a karnesini teslim eden Çağlar, başarı dileklerini iletti.

        Açıklamada, kentte 31 öğrenciye 61 öğretmen tarafından evde eğitim hizmeti verildiği bildirildi.

        Evde eğitim hizmetinin zorunlu öğrenim çağında olup sağlık durumu nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler için sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Uygulama, sağlık kurulu raporu, veli talebi ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) değerlendirmesi doğrultusunda il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurullarının planlamasıyla yürütülmektedir. Eğitim planlaması okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde haftada en az 10 saat, ortaöğretim kademelerinde ise haftada en az 16 saat olacak şekilde yapılmaktadır. Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ile sınıf ve branş öğretmenleri görevlendirilmektedir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

