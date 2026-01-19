Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        81 yıllık ömründe onlarca kursa katılan Esme teyze eğitim sevgisiyle örnek oluyor

        KEMAL CEYLAN / BETÜL BALABAZ - Çorum'da yaşayan ve uzun yıllardır hobi ve eğitim kurslarına katılan 81 yaşındaki Esme Dalgıç, sağlığı elverdiği müddetçe eğitimlere devam etmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:47
        81 yıllık ömründe onlarca kursa katılan Esme teyze eğitim sevgisiyle örnek oluyor
        4 çocuk annesi Dalgıç, ilk çocuğunun okula başlamasının ardından halk eğitim merkezi bünyesinde açılan örgü kursuna gitmeye başladı.

        Aynı dönemde açılan okuma yazma kursunu da tamamlayan Dalgıç, daha sonra açık öğretimden ilkokul ve ortaokul diplomalarını da aldı.

        Yıllar içinde dikiş nakıştan ebruya, yağlı boyadan bilgisayara, üç boyutlu tasarımdan fotoğrafçılığa, kokulu taş tasarım kursuna kadar onlarca kursa katılan Dalgıç, bu süreçte sürücü kursuna giderek sürücü belgesinin de sahibi oldu.

        Lise diplomasını 76 yaşında alan Dalgıç, Hitit Üniversitesinin "Anne Üniversitesi Projesi"ne katıldı, iki kez üniversite sınavına girdi.

        Yılın birkaç ayını İstanbul'da çocuklarının yanından geçiren Dalgıç, burada da kurs ve öğrenme etkinliklerine katılmayı ihmal etmiyor.

        Haftanın üç günü Kur'an, iki günü de Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen yağlı boya resim kursuna devam eden Dalgıç, daha sonra saz kursuna katılmayı hedefliyor.

        - "Eğitime gittiğin zaman kendini başka bir dünyada görüyorsun"

        Esme Dalgıç, AA muhabirine, öğrenmeyi hep çok sevdiğini, bu nedenle 20'li yaşlarından bu yana sürekli kurslara katıldığını, televizyonda dizi yerine belgesel izlemeyi tercih ettiğini söyledi.

        Eğitim sevgisiyle çevresine de örnek olduğuna işaret eden Dalgıç, "Mesela kursa gidiyorum, 'Teyze bu yaşta niye geliyorsun?' diye bakıyorlar. Lisede okulu bırakanlar beni görüp okula dönüş yaptı, okudu. Çoklarına örnek oldum." dedi.

        Gittiği bütün kurslardan zevk aldığını, bir şeyler öğrendiğini belirten Dalgıç, "Bütün kursları seviyorum. Severek gidiyorum. Evde oturmayı istemiyorum. Gençlere, yaşlılara eğitimi tavsiye ederim. Eğitime gittiğin zaman kendini başka bir dünyada görüyorsun, çevren değişiyor, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun. Evde oturmasınlar. 'Yaşlıyız gidemiyoruz' demesinler." diye konuştu.

        Dalgıç, 7 yıl önce önce vefat eden eşi ile çocuklarının kursa gitmesine destek vermesinin kendisini motive eden en önemli etmenlerden olduğunu vurguladı.

        Saz kursuna gitmek istediğini anlatan Dalgıç, şunları kaydetti:

        "Aslında saz kursuna çoktan gitmek istiyordum. Kurslara başladığım sene istedim ama ayıp görürlerdi, 'Saz kursuna gidiyor' diye. Sazı saklayamam, alıp götüremem diye düşündüm. 'Kurslara niye gidiyorsun, otur evde' diyenler oluyor ama onları dinlemiyorum. Şimdi hocayla konuştum. Saz kursu varmış burada. Allah sağlık, ömür verirse inşallah saz kursuna gideceğim."

        - Öğrencilere ilham kaynağı oluyor

        Kursta görevli resim öğretmeni Gülçin Gevenkiriş de öğrenmenin yaşının olmadığını, Esme Dalgıç'ın bunun en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğine dikkati çekti.

        Yeni bir öğretmen olarak Esme Dalgıç'ın tecrübelerinden istifade ettiğini dile getiren Gevenkiriş, "Yüksek lisans yapıyorum. Pes ettiğim noktalar oluyor ama Esme teyze, kalbin attığı sürece insanların kendini geliştirebileceğini, öğrenebileceğini gösterdi bana. Beni derinden etkiledi. Buradaki öğrencilerime de ilham kaynağı oldu. İyi ki tanıdık, iyi ki hayatımıza girdi." ifadelerini kullandı.

        Komşusu ve sınıf arkadaşı Sema Dalyan ise kursa Esme Dalgıç ile gelip gittiklerini, sürekli birlikte vakit geçirdiklerini, kursun çok verimli geçtiğini söyledi.

        Kurstaki herkesin Dalgıç'ın tecrübelerinden yararlandığını belirten Dalyan, "Çok iyi bir insan. Bize hediyeler dağıtıyor, yiyecekler getiriyor, hatırımızı soruyor. Esma teyzemizi çok seviyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

